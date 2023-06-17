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аэростат
17.06.2023 16:38 Алина Груднева

Под Цюрихом загорелся аэростат с туристами: семеро пострадавших

В Швейцарии недалеко от Цюриха загорелся во время взлета аэростат с туристами, в результате чего семеро человек получили ранения.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 62 лет получили ранения. Они находились в корзине воздушного шара, который должен был взлететь.

Две женщины и один мужчина получили тяжелые ранения. Оставшиеся пассажиры отделалась легкими травмами.

Всех пострадавших доставили в больницу. Что послужило причиной возгорания, выясняется.
 

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