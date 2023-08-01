



Почему завтрак в отеле называют "континентальным" и что в него входит

При бронировании отеля часто можно встретить оговорку, что в стоимость проживания для постояльцев входит континентальный завтрак. Он может отличаться от привычного шведского стола и в основном практикуется в европейских отелях.



Континентальным завтраком называют легкий прием пищи, где нет горячих блюд. Из горячего для такого приема пищи подают только напитки – чай и кофе. Завтрак устроен по системе самообслуживания, но выбор гостей более ограничен. Как правило, такой завтрак включает в себя несколько нарезок ветчины и сыра, хлеб и выпечку, джем, яйца, хлопья с молоком и масло. В некоторых отелях к нему добавляются овощи и фрукты. Сам состав предложенных продуктов зависит от отеля и его уровня, поэтому может меняться.



Еще одна отличительная особенность континентального завтрака кроется в количестве еды. Обычно его накрывают соответственно количеству постояльцев. Добавку можно просить, но не стоит приходить к окончанию завтрака – еды может просто не хватить.



Первоначально утренний прием пищи в Европе включал сытную и жирную еду, которая могла зарядить человека энергией на весь день. Однако в XIX веке появилась интеллигенция, которая не занималась тяжелым физическим трудом, поэтому люди стали отказываться от мяса и других сытных блюд с утра. Исключением стали жители Англии, которые продолжили есть бекон, сосиски, яичницу и фасоль на завтрак, вероятно, из-за холодного климата.



Поскольку британцы были единственными, кто не принял новой моды на завтраки, то европейский завтрак назвали континентальным. Позже континентальный завтрак завоевал популярность в XX веке, когда европейские переселенцы привезли эту традицию на территорию США.