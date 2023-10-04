



Почему выбор пятизвездочного отеля может испортить отпуск

Выбор пятизвездочного отеля является не только пустой тратой денег, но и может, в конечном итоге, испортить отпуск.



По данным британского таблоида The Sun, эксперт по LUXURY-путешествиям Моника Хамфрис объяснила, почему так происходит.



По ее словам, повышение класса обслуживания может показаться заманчивой идеей, чтобы поездка стала еще более более запоминающейся, но итог может разочаровать. Эксперт пояснила, что в такой трате денег нет смысла, если путешественник не планирует оставаться на длительный период, ведь за короткий срок нет возможности максимально эффективно использовать все преимущества.



"Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, за которые вы платите, вам нужно время. Между тем, в большинстве отелей время заезда начинается около 16:00, а выезд обычно около 11 утра следующего дня. Если учесть 8 часов на сон, останется мало времени", - пояснила эксперт.



Более того, если захочется по-максимому насладиться отелем, это приведет к том, что турист меньше времени проведет за его пределами для изучения новых мест.