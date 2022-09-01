



Почему израильтянам не стоит ехать на Синай на собственных машинах

МИД Израиля издал рекомендацию израильским туристам, согласно которой им не стоит пытаться въехать на Синайский полуостров на своих автомобилях.



Причиной являются проблемы, создаваемые египетскими чиновниками на КПП Таба.



Египтяне отказываются увеличить квоту израильских автомобилей больше, чем на 50 в день - в то время, как существует спрос на въезд 500.



Стандартной практикой египтян является требование при въезде на Синай демонтировать камеру заднего вида. Предлогом является утверждение о том, что она “может быть использована в шпионских целях”. Процедура в нормальных условиях в гараже стоит 1000 шекелей. Попытки снять камеру самостоятельно, как правило, ведут к поломкам и дорогостоящим восстановительным работам.



Израильтяне уверены в том, что причиной всех этих сложностей является сговор пограничников с таксистами. В этом году египетские таксисты увеличили цену для израильских туристов на 400%. В пиковые дни на Синай прибывает до 10 тысяч израильских туристов. Их развозят по курортам на больших такси, в которых помещается до 10 человек. На маршрутах работает до 1000 такси и эти перевозки - источник громадных доходов для местных.