



По Иерусалиму проводят экскурсии hop-on hop-off на двухэтажном автобусе

В марте четыре красных двухэтажных туристических автобуса выкатились на улицы Иерусалима, предлагая обзорные экскурсии на 29 языках. Компания

Red Bus City Tour доставляет пассажиров на 90-минутный маршрут к таким достопримечательностям, как Старый город, Елеонская гора и гора Скопус, с остановкой для фотосессии.



Вариант hop-on hop-off – экскурсия, проводящаяся на автобусе по определенному маршруту с заранее установленными остановками, на которой в течение срока действия билета каждый его обладатель может выходить и заходить в автобус неограниченное количество раз, включает в себя 2,5-часовую поездку вокруг важных мест, включая мэрию, парк Захер, Кнессет, Музей Израиля, “Яд Вашем”, Национальную библиотеку, рынок Махане-Иегуда и гору Герцля.

Оба тура начинаются рядом с консульством США на улице Агрон рядом с отелем Waldorf Astoria.



Билеты на обычный тур стоят 75 шекелей для взрослых и 30 для детей и пенсионеров или 170 шекелей для двоих взрослых и двоих детей. Стоимость билетов hop-on hop-off на 24, 48 или 72 часа начинается от 70 шекелей и достигает 330 шекелей для семьи из четырех человек.