



Пляжные запреты в Португалии: За что схлопотать штраф 36 000 евро

Португальские пляжи настолько привлекают туристов, что власти вынуждены прибегать к строгим запретам. Здесь особенно берегут природу и спокойствие отдыхающих. Для этого вводят заоблачные штрафы за нарушения. Об этом пишет Schengen Visa Info.



Некоторые правила поведения на пляжах в Португалии сложно назвать очевидными. Однако незнание законов, как известно, не освобождает вас от ответственности.



Отдых на пляже часто ассоциируется с активностями, компаниями и музыкой. Но если вы в Португалии планировали взять на побережье портативные колонки – забудьте. Иначе вы можете получить огромный штраф.



Теперь на некоторых пляжах запрещена шумная музыка. Такое решение спровоцировали шумные туристы, часто мешавшие отдыхать другим. Португальская морская полиция предупреждает, что будет наказывать тех, кто приносит на побережье колонки и громко включает музыку.



За чрезмерный шум на пляже в Португалии могут наказать на сумму от 200 до 36 000 евро. Все зависит от того штрафуют ли одного шумного туриста, компанию или целый бизнес.



Также на португальских пляжах не разрешены подвижные игры с мячом где угодно. Активные развлечения допустимы только в специально отведенных местах, чтобы не мешать другим отдыхающим. То же самое с кемпингами – только в отдельных зонах.



Даже не думайте разжигать костер – это строго запрещено. Португальцы берегут природу и жизнь людей от пожаров.



Также в Португалии нельзя рыбачить там, где купаются люди. А собирать моллюсков можно только в специальных зонах.



Если планируете посерфить в океане на доске – лучше проверьте, подходит ли локация для серфинга. Те же правила для других активностей на воде – виндсерфинга и кайтсерфинга.



На португальских пляжах запрещен и пролет самолетов с двигателем на высоте ниже 300 метров. Исключение только для авиации во время спасательных операций.



Особое внимание здесь уделяют чистоте побережья, поэтому на пляжах не разрешается бросать мусор. Отдыхать у моря с домашними питомцами можно, но на определенных пляжах или в конкретных зонах.



Знание этих правил поможет избежать проблем с морской полицией и непредсказуемых расходов.