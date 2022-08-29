



Пилотов Air France отстранили за драку в кабине самолета

Два пилота авиакомпании Air France были отстранены от работы после драки в кабине самолета во время рейса Женева-Париж в июне.

Об этом сообщил представитель Air France.

Самолет благополучно приземлился, драка не повлияла на остальную часть полета.

По данным газеты La Tribune, что пилоты поссорились вскоре после взлета. Они схватили друг друга за шиворот после того, как один из них ударил второго. Вмешались бортпроводники. До конца полета один из членов экипажа оставался в кабине с пилотами.

Между тем, французское агентство воздушных расследований BEA опубликовало отчет, в котором говорится, что некоторым пилотам Air France не хватает строгости в соблюдении процедур во время инцидентов, связанных с безопасностью. Отчет был сосредоточен на утечке топлива на рейсе Air France из Браззавиля в Париж в декабре 2020 года, когда пилоты изменили маршрут, а не приземлились как можно скорее, как того требует процедура. В BEA отметили, что двигатель мог загореться двигатель.

Согласно отчету, имели место три подобных случая в период с 2017 по 2022 год. Некоторые пилоты действуют на основе собственного анализа ситуации, а не протоколов безопасности.

В Air France ответили, что проводят аудит. По словам представителя компании, будут созданы учебные пособия с более строгими правилами отношении соблюдения процедур.