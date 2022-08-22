



Первые палестинцы вылетают из аэропорта Рамон в Ларнаку



Сегодня, 22 августа, на Кипр вылетает первый “палестинский” рейс авиакомпании Arkia.



Самолет с 40 палестинцами из Хеврона и Бейт-Лехем вылетит из аэропорта Хаим Рамон в Ларнаку.



Позднее будут организованы рейсы в Турцию, Дубаи и Шарм эш-Шейх.



Для пассажиров организованы автобусы, которые доставят их в аэропорт. Поездка займет два с половиной часа.



Каждый пассажир пройдет тщательную проверку безопасности на въезде в Израиль и в аэропорту.



Палестинцы очень заинтересованы в полетах из Рамон, но представители ПА вступили в контакт с пассажирами и пытаются убедить их в том, что участвовать в пилотном проекте не стоит.