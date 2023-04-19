



Персонал британского аэропорта Хитроу объявил забастовку: возможны срывы рейсов

Профсоюз Unite заявил в среду, что около 1400 сотрудников службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу проведут еще восемь дней забастовки в следующем месяце из-за спора о заработной плате, что может привести к срыву рейсов в самом загруженном британском аэропорту.



Забастовки, запланированные на 4–6, 9–10 и 25–27 мая, последуют за 10-дневной забастовкой сотрудников службы безопасности, завершившейся ранее в этом месяце.



