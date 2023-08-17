



Переполох на Сицилии из-за извержения Этны: аэропорт закрыт, туристы застряли

Неожиданное извержение вулкана Этна снова посеяло переполох на популярном у туристов европейском острове Сицилия. ЧП привело к закрытию аэропорта в Катании и поставило в сложное положение отдыхающих, застрявших на итальянском курорте. Об этом пишет издание The Sun.



Уточняется, что сицилийский аэропорт Катания, играющий ключевую роль в туристической инфраструктуре страны, был вынужден приостановить все рейсы в результате усиления активности Этны – действующего вулкана, высотой 3 324 метра. Впечатляющая активность Этны привела к драматическим событиям на туристических трассах острова. После вспышки вулканической деятельности и распространения пепла по восточной части острова аэропорт Катания с 2:38 ночи местного времени прекратил обслуживать пассажиров.



"Из-за извержения Этны все вылеты и прибытия отменяются до 13:00 по местному времени", – сообщила пресс-служба аэропорта в личной учетной записи соцсетей.



Вулкан Этна является одним из самых высоких неспящих вулканов в Европе. Он давно привлекает внимание ученых и туристов своей непредсказуемой активностью. Ситуация с извержением вулкана на этой неделе сказалась на расписании многих авиакомпаний, в том числе таких крупных авиаперевозчиков, как British Airways4, EasyJet и Ryanair – все они отменили или перенесли свои рейсы из-за сложных и опасных условий на острове.