



Паспорт какой страны признан лучшим в 2023 году

В 2023 году паспорт Сингапура признан лучшим с точки зрения безвизового передвижения в мире.



По данным CNN, такую статистику предоставила консалтинговая кампания Henley & Partners.



Сингапур сместил с первого места Японию, которая занимала эту строчку пять лет. Теперь "Страна восходящего солнца" находится на третьем месте.



По словам председателя правления лондонской консалтинговой компании Кристиан Келин, правительство новоиспеченного обладателя такого титула последние годы занималось обеспечением большей свободы передвижения для своих граждан. Сингапур сумел получить разрешение на безвизовый въезд по 25 новым направлениям.



Германия, Италия и Испания поднялись на второе место с безвизовым доступом по 190 направлениям, в то время как Япония и Южная Корея заняли третье место, вместе с Австрией, Финляндией, Францией, Люксембургом и Швецией. Граждане этой семерки имеют доступ к 189 направлениям без получения визы.



Соединенное Королевство поднялось на два места, заняв 4-ю строчку - впервые с 2017 года. Тем временем, США опустились на два места до 8-го.



Хуже всего в этом плане ситуация обстоит в Афганистане, где власть захватили талибы. Афганцы могут отправиться без получения визы лишь по 27 направлениям.

