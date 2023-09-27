



Парижский синдром: Почему туристам грустно после посещения французской столицы

Представьте, вы приезжаете в страну, где давно хотели побывать. Мозг ассоциирует ее с конкретными достопримечательностями, блюдами, образами, атмосферой. И вот наконец вы гуляете по городу, изучаете локации, музеи и кафе. Однако эффекта "вау" не случается – на самом деле все выглядит не так уж волшебно. Вы почему-то испытываете разочарование и грусть.



Оказывается, для описания такого состояния в психиатрии есть специальный термин – “парижский синдром”.



В 1980-е годы японцы стали чаще обычного обращаться к врачам за помощью. Они жаловались на головную боль, тревогу, легкие галлюцинации и учащенное сердцебиение без видимых оснований. Вскоре специалисты обнаружили фактор, объединяющий таких пациентов – все они вернулись недавно из Франции.



В результате психиатры ввели новый термин "парижский синдром", под которым подразумевадось психическое расстройство с вышеперечисленными признаками. При этом японские врачи обратили внимание, что в зоне риска находятся молодые девушки в возрасте 25-30 лет, переезжавшие в столицу Франции и проживавшие здесь от пары месяцев до нескольких лет.



Подобное самочувствие вызвали неприветливое поведение местных жителей, языковой барьер, отличия в менталитете и привычное для путешественников переутомление. Кроме того, японские специалисты не могли не отметить культурную романтизацию образа Парижа, принятого считать городом любви.



“Как оказалось, психика путешественников из Японии не готова к посещению таких городов, как Париж. Они уезжают, надеясь на гостеприимство, а встречают полную противоположность. Их нервы не выдерживают такой нагрузки”, – объясняют психологи.