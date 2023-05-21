



Парижа в списке нет: Лучшие места в мире для романтического отдыха

Любая поездка почти всегда гарантирует обмен увлекательными впечатлениями и возможностью узнать что-нибудь новое друг о друге. Впрочем, направление тоже занимает не последнее место в этом списке. Об этом пишет Express.



Специалисты команды StressFreeCarRental.com. назвали список из семи самых романтичных мест в мире для романтического отдыха. Исландия с ее уникальными природными ландшафтами заняла первое место в рейтинге как идеальное место для людей, ищущих приключений вместе.



“Исследование удивительных ледников, водопадов и лавовых полей, а также завершение дня наблюдением за северным сиянием совершит путешествие с любимым человеком очаровательным. Туристы также могут отправиться в Голубую лагуну, чтобы получить уникальный романтический опыт на открытом воздухе”, – отмечают эксперты.



На втором и третьем местах оказались более очевидные романтические направления – итальянская Венеция и французская Ницца. В первом случае город с его потрясающей архитектурой и многочисленными водными каналами предлагает туристам идеальные условия для романтических прогулок, а во втором – у влюбленных лучшие условия для пляжного отдыха.



7 самых романтичных мест для отдыха в мире:

Исландия. Венеция, Италия. Ницца, Франция. Остров Скай, Шотландия. Остров Гамильтон, Австралия. Нью-Йорк, США. Севилья, Испания.

Интересно, что в этом рейтинге не нашлось места общепризнанной столице любви – Париже.