Парижа в списке нет: Лучшие места в мире для романтического отдыха
Любая поездка почти всегда гарантирует обмен увлекательными впечатлениями и возможностью узнать что-нибудь новое друг о друге. Впрочем, направление тоже занимает не последнее место в этом списке. Об этом пишет Express.
Специалисты команды StressFreeCarRental.com. назвали список из семи самых романтичных мест в мире для романтического отдыха. Исландия с ее уникальными природными ландшафтами заняла первое место в рейтинге как идеальное место для людей, ищущих приключений вместе.
“Исследование удивительных ледников, водопадов и лавовых полей, а также завершение дня наблюдением за северным сиянием совершит путешествие с любимым человеком очаровательным. Туристы также могут отправиться в Голубую лагуну, чтобы получить уникальный романтический опыт на открытом воздухе”, – отмечают эксперты.
На втором и третьем местах оказались более очевидные романтические направления – итальянская Венеция и французская Ницца. В первом случае город с его потрясающей архитектурой и многочисленными водными каналами предлагает туристам идеальные условия для романтических прогулок, а во втором – у влюбленных лучшие условия для пляжного отдыха.
7 самых романтичных мест для отдыха в мире:
- Исландия.
- Венеция, Италия.
- Ницца, Франция.
- Остров Скай, Шотландия.
- Остров Гамильтон, Австралия.
- Нью-Йорк, США.
- Севилья, Испания.