



Паника на борту: стюардесса случайно открыла на ходу аварийную дверь

Стюардесса British Airways в свой первый рабочий день в компании случайно активировала аварийную задвижку, открыв дверь во время движения самолета по земле.



Это обошлось авиакомпании в 50 000 фунтов стерлингов.



Инцидент произошел на самолете Boeing 777, на рейсе BA75 из Лондона в Лагос. Угрозы для пассажиров не было.



Экстренные службы аэропорта Хитроу экстренно бросились к самолету, прежде чем поняли, что это была лишь ошибка. Аварийная дверь открылась за несколько минут до взлета.



После инцидента шокированным пассажирам сказали, что им предстоит четырехчасовое ожидание. В итоге, были вызваны инженеры, чтобы поднять аварийный трап со взлетно-посадочной полосы. Пассажиры смогли отправиться до пункта назначения уже на запасном самолете. Экипаж был тем же, за исключением оплошавшей стюардессы-новичка. Разъяренное руководство British Airways уволило бортпроводницу, приказав ей вернуться к тренировкам.