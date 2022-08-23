



Палестинцы впервые прибыли в Ларнаку прямым рейсом из Израиля

В понедельник палестинские туристы приземлились в Международном аэропорту Ларнаки на Кипре, впервые прилетев прямым рейсом из Израиля.



Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.



Рейс был совершен израильской авиакомпанией Arkia из аэропорта Рамон.



Полет по такому маршруту стал возможен в рамках нового пакета мер по укреплению доверия между Израилем и Палестинской автономией, который был согласован во время недавнего визита президента США Джо Байдена в Израиль и ПА.



Ранее палестинцам было необходимо ехать в Иорданию через контрольно-пропускной пункт на мосту Алленби, чтобы добраться до аэропорта Аммана и уже оттуда вылетать.