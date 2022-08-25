



Палестинцы будут летать через аэропорт Рамон: Иордания возмущена

В Иордании выразили возмущение по поводу того, что Израиль разрешил палестинцам летать через аэропорт Рамон на юге страны.



Об этом сообщает Times of Israel.



Иорданские официальные лица выразили гнев и разочарование в связи с этим вопросом, утверждая, что это ставит под угрозу экономические интересы королевства, нарушает суверенитет над воздушным пространством Иордании и нормализует тяжелое положение палестинцев.



Полеты палестинцев через аэропорт Рамон будет означать меньшее движение палестинцев через Иорданию и, следовательно, меньший доход королевства от туризма.



По данным иорданских СМИ, открытие аэропорта Рамон для палестинских путешественников может сократить количество палестинцев, въезжающих в Иорданию, на 55-65%.

