



Овербукинг: какие пассажиры с наименьшей вероятностью не попадут на рейс

Ежегодно десятки тысяч пассажиров снимаются с рейсов из-за того, что их место перебронировано.



По данным газеты The Daily Mail, овербукинг является нормальной практикой, поскольку авиакомпании рассчитывают на то, что не все клиенты воспользуются своими билетами для вылета.



Перевозчики страхуют себя, продавая больше билетов, чтобы избежать убытков. Бывают случаи, когда некоторых пассажиров снимают с рейса. В Easyjet за бортом с меньшей долей вероятности останутся те клиенты, которые приобрели пакет "easyJet Holidays".



В United объяснили, что в последнюю очередь откажут в посадке людям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним без сопровождения в возрасте до 18 лет или несовершеннолетним до 14 лет с сопровождением, а также семьям, вылетающим из Канады. Во многом приоритет, который отдается клиентам, определяется классом, маршрутом, статусом членства, а также временем, когда турист явится на регистрацию.



По словам эксперта по авиации Алекса Мачераса, как правило, приоритет отдается семьям. А пассажиры-одиночки, регистрирующиеся последними, могут быть снятыми с рейса.



"При обычных обстоятельствах, если на рейс было забронировано "два места", то двум последним пассажирам будет отказано в посадке. В целом пассажирам, путешествующим семьей или с детьми, обычно не будет отказано в посадке на рейс с овербукингом.