



Отмены и задержки рейсов: в Европе начались серьезные проблемы в аэропортах

Пассажиры авиакомпаний в европейских странах могут столкнуться с задержками и отменами рейсов. О будущих забастовках профсоюзы предупредили Евроконтроль. Также возможные проблемы связывают с возрастающим числом рейсов и нехваткой сотрудников в аэропортах, сообщает schengenvisainfo.com.



Конкретные даты забастовок не объявлены, поскольку это "только предварительное предупреждение". Речь идет о ближайших 6 месяцах. Пока Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) проводит переговоры с профсоюзами.



Забастовки могут стать "одной из самых больших головных болей" лондонского аэропорта Gatwick этим летом, заявил исполнительный директор Стюарт Вингейт.



Евроконтроль прогнозирует, что в ближайшие 8 недель ожидается 33 000 рейсов в день – это на 8% больше прошлогодних показателей. Поскольку авиасообщение в разгар летнего сезона только растет, возрастает вероятность увеличения числа отмен и задержек рейсов.



"Средняя задержка на рейс в первом квартале 2023 года увеличилась до 5-летнего максимума – до 14,5 минут на рейс по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда средняя задержка на рейс составляла 9,5 минут", – отметили в Евроконтроле.



Отмечается, что основной причиной всех сбоев, зарегистрированных в первом квартале 2023 года, были забастовки. Также значительное увеличение задержек в аэропортах наблюдалось из-за нехватки рабочей силы.