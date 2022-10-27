



Отель Waldorf Astoria - лучший отель Израиля 2022 года

Отель Waldorf Astoria выбран лучшим отелем Израиля международной туристической организацией World Travel Awards, которая вчера вечером опубликовала список отелей-победителей в мире туризма и путешествий на 2022 год.



World Travel Awards - международная организация, известная как знак качества и совершенства в индустрии туризма, в этом году отмечает 29 лет своей деятельности. Фактически это - ежегодный конкурс "Оскар" в области туризма.



Каждый год лучшие туристические учреждения мира выбираются профессионалами туризма и потребителями с помощью более 650 000 голосов из 160 стран. В этом году конкурс был чрезвычайно важен, поскольку 2022 год считается годом возвращения к нормальной жизни после коронного вируса.



Отель Waldorf Astoria впервые завоевал престижный титул "Лучший ведущий отель Израиля".



О победе стало известно на церемонии в отеле Ritz Carlton в Аммане. Представители иерусалимского отеля получили сообщение о победе сегодня утром.



Авнер Он, генеральный директор отеля "Вальдорф Астория" в Иерусалиме заявил: “Это - большая честь для отеля "Вальдорф Астория Иерусалим" и всей сети, для сотрудников отеля. Отель "Вальдорф Астория" прилагает огромные усилия, чтобы доказать, что в мире возможен отличный туризм и самый высокий уровень обслуживания даже в непростые времена", - добавил он, - "Я обещаю, что мы будем продолжать поддерживать высокий уровень обслуживания, атмосферу и опыт гостеприимства, столь уникальные для отеля. Я приглашаю публику приехать к нам и насладиться уровнем гостеприимства, сервиса, спа и кухни, предоставляемых отелем".



Отель Waldorf Astoria в Иерусалиме был построен на фундаменте знаменитого отеля класса люкс - отеля Palace в Иерусалиме и считается самым дорогим гостиничным проектом в Израиле с инвестиционной стоимостью около 150 миллионов долларов. В отеле, который является единственным международным отелем класса люкс в Иерусалиме, 226 номеров, из которых 29 - люксы, великолепный бальный зал, изысканные конференц-залы, рестораны для гурманов, тренажерный зал, роскошный спа-центр и невиданный ранее в Израиле уровень сервиса и роскоши.