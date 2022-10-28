



Отель в Иерусалиме признан одним из лучших в мире

Иерусалимский отель Yehuda признан одним из лучших в мире.

Он попал в список победителей World Luxury Hotel Award 2022 года.

Заведение удостоено титула лучшего спа-отеля на Ближнем Востоке, а также лучшего роскошного отеля для семейного отдыха в мире.

Yehuda расположен к западу от района Малха. Гостям предлагают шесть различных типов номеров, самым роскошным из которых является "Канадский люкс". Он включает в себя две спальни, две ванные комнаты, гостиную, большой балкон и частное джакузи.

Также приезжие могут воспользоваться конференц-залами и банкетными залами. Кроме того, на территории комплекса есть синагога на 150 мест.

Удостоенный наград спа-центр предлагает обширное меню процедур: массаж, горячие камни, кристаллы и многое другое. Также имеется комната отдыха, влажная и сухая сауны. В отеле также есть ресторан и тренажерный зал.