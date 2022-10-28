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Отель в Иерусалиме признан одним из лучших в мире
28.10.2022 11:10 Алина Груднева

Отель в Иерусалиме признан одним из лучших в мире

Иерусалимский отель Yehuda признан одним из лучших в мире.

 
Он попал в список победителей World Luxury Hotel Award 2022 года. 
 
Заведение удостоено титула лучшего спа-отеля на Ближнем Востоке, а также лучшего роскошного отеля для семейного отдыха в мире.
 
Yehuda расположен к западу от района Малха. Гостям предлагают шесть различных типов номеров, самым роскошным из которых является "Канадский люкс". Он включает в себя две спальни, две ванные комнаты, гостиную, большой балкон и частное джакузи. 
 
Также приезжие могут воспользоваться конференц-залами и банкетными залами. Кроме того, на территории комплекса есть синагога на 150 мест. 
 
Удостоенный наград спа-центр предлагает обширное меню процедур: массаж, горячие камни, кристаллы и многое другое. Также имеется комната отдыха, влажная и сухая сауны. В отеле также есть ресторан и тренажерный зал. 

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