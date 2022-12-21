



Отдых по 150 шекелей за ночь - это реально существует в Израиле

На фоне безумных цен на комнаты в отелях и квартиры в Airbnb в Израиле в реальности существует альтернатива относительно дешевого жилья для туристов.



В Израиле довольно много высококачественных хостелей и гостевых домов по доступным ценам. Рони Битан, генеральный директор ассоциации ILH, отмечает, что во времена коронавируса довольно много израильтян познакомились с этим альтернативным жильем, и эта тенденция сохраняется. "Качество жилья в Израиле действительно хорошее. Приезжают как молодые люди, так и пенсионеры".



"В течение многих лет хостелы считались чем-то таким, в чем ночуют только в Южной Америке, или чем-то из сферы социальной защиты", - говорит Рони Бейтан, генеральный директор ILH - сообщества гостевых домов и хостелов в Израиле. Но корона все изменила.



Ассоциация ILH (Israel Hostels) была создана в 2008 году человеком, который основал Avraham Hostels, но сначала она не была достаточно развита в Израиле. "Было ясно, что нужно открывать больше мест, а во время вируса короны в сознание израильской общественности вошло, что цены в гостиницах высоки, а вырваться за границу не представляется возможным. Кроме того, до вируса короны самые прибыльные места были в Тель-Авиве и Иерусалиме, и вдруг начался рост и на периферии. Люди хотели держаться подальше от больших городов".



В настоящее время членами ILH являются 24 хостеля. Существует очень четкий стандарт, чтобы стать членом ассоциации. Оценка ниже 9 баллов по бронированию, например, не позволяет вступить, и должны быть такие удобства, как общая кухня, общее пространство, Wi-Fi. В больших городах должна быть общая комната (dormitory).



Каждое место, где есть общежития, должно предлагать возможность ночлега за 150 шекелей с завтраком. Отдельные комнаты будут стоить максимум 800 шекелей с завтраком. Это является частью стандарта.