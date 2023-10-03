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Опровержение: самолет с израильтянами в Саудии не приземлялся
03.10.2023 15:51 Алина Груднева

Опровержение: самолет с израильтянами в Саудии не приземлялся

Появилось опровержение информации о том, что самолет с израильтянами на борту приземлился в Саудовской Аравии.

Соответствующую информацию публикует 12-й канал израильского ТВ.

"Вопреки первоначальному сообщению – ни один самолет с израильтянами в Саудовской Аравии не приземлился", - сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что из-за неисправного двигателя в Джидде экстренно сел самолет авиакомпании Air Seychelles, на борту которого якобы было более 100 израильтян.

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