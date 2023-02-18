



Определен топ-10 авиакомпаний, чьи рейсы задерживаются чаще всего

Управление гражданской авиации Великобритании определило список авиакомпаний, чьи рейсы задерживаются чаще всего.



По данным Daily Mail, исследование было проведено летом прошлого года.



В частности, были проанализированы свыше 385 тысяч рейсов в Британии в пиковые месяцы летних каникул. Список возглавила авиакомпания Wizz Air. Ее самолеты задерживались чаще всего. Из более чем 15 тысяч рейсов с задержкой, превышающей 15 минут, прибыли 66%. Самое больше среднее время опозданий было 55 минут.



На втором места оказалась чартерная компания TUI Airways. С задержкой более 15 минут прошлым летом прибыли 61,3% рейсов, а среднее время составило 46 минут.



В тройке лидеров антирейтинга оказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. С опозданием прибыли 49,3% рейсов, а среднее время задержки составило 23 минуты.



Первую пятерку замыкают португальская Air Portugal – 48,5% рейсов, а также британская EasyJet – 47,8%.



В Топ-10 также вошли: ирландская Ryanair – 47,1%, французская Air France – 45,3%, британская Jet2.com Limited – 45,1%, British Airways – 44,3% и Virgin Atlantic – 41,6%.