



Оман открыл свое небо для израильских авиалиний: что это дает

Оман выдал израильским авиакомпаниям разрешение на полеты через воздушное пространство страны.



Такое решение было принято через несколько месяцев переговоров между властями Омана и министерством иностранных дел Израиля.



Открытие неба Омана, наряду с аналогичным одобрением со стороны Саудовской Аравии, позволит сократить количество времени, затрачиваемое для путешествий в страны Азии более чем на два часа.



Это позволит сделать израильские авиакомпании более конкурентоспособными. Более того, перелеты станут значительно дешевле. По словам высокопоставленного источника, Оман принял такое решение благодаря усилиям США.



"Историческое решение, которое сократит путь в Азию, снизит расходы для граждан Израиля и поможет израильским авиакомпаниям стать более конкурентоспособными. Я благодарю султана Омана Хайтама бин Тарика Аль Саида и наших американских друзей за их существенную помощь", - сказал министр иностранных дел Эли Коэн.