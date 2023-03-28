



ОАЭ признают израильские водительские права

Объединенные Арабские Эмираты признают израильские водительские права в рамках инициативы, продвигаемой министерствами иностранных дел и транспорта.



Об этом сообщает Ynet.



Соответствующее соглашение позволит туристам и бизнесменам арендовать автомобили в ОАЭ, предъявляя действующее израильское удостоверение водителя.



Аналогичные правила будут действовать в отношении граждан Эмиратов, посещающих Израиль. Долгосрочные резиденты смогут обменять свои права на местные. Соглашение не имеет срока действия и вступает в силу немедленно.



"В преддверии праздника Песах этот шаг по взаимному признанию прав значительно облегчит нагрузку на израильских туристов. Он позволит избежать бюрократии и является еще одним свидетельством теплых отношений между странами", — прокомментировал министр иностранных дел Эли Коэн.



