



Нудистский пляж Израиля вошел в топ-20 лучших в мире

Израильский нудистский пляж вновь вошел в первую 20-ку лучших в мире, где можно отдохнуть голышом.



Об этом сообщает CNN.



"Одним из ответвлений либеральных в социальном и сексуальном плане 1960-х годов стало движение за "бесплатный пляж", которое привело к распространению нудистских пляжей по всему миру. Их популярность сохраняется и сегодня. С каждым годом появляется все больше и больше таких мест. Вот 20 лучших нудистских пляжей по всему миру", - сказано в статье.



Топ-20 лучших нудистских пляжей мира