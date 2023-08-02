Нудистский пляж Израиля вошел в топ-20 лучших в мире
Израильский нудистский пляж вновь вошел в первую 20-ку лучших в мире, где можно отдохнуть голышом.
Об этом сообщает CNN.
"Одним из ответвлений либеральных в социальном и сексуальном плане 1960-х годов стало движение за "бесплатный пляж", которое привело к распространению нудистских пляжей по всему миру. Их популярность сохраняется и сегодня. С каждым годом появляется все больше и больше таких мест. Вот 20 лучших нудистских пляжей по всему миру", - сказано в статье.
Топ-20 лучших нудистских пляжей мира
- Плайя Чиуауа, Уругвай
- Нудистский пляж Ниды, Литва
- Литтл-Палм-Бич, Вайхеке, Новая Зеландия
- Нугал, Хорватия
- Мошуп, Виноградник Марты, Массачусетс
- Блэкс-Бич, Ла-Хойя, Калифорния
- Леди Бэй Бич, Сидней, Австралия
- Буне 16, Зюльт, Германия
- Рек Бич, Ванкувер, Канада
- Red beach, Крит, Греция
- Анс-де-Гранд-Салин, Сен-Бартс
- Platja des Cavallet, Ибица, Испания
- Литл-Бич, Мауи, Гавайи
- Пляж Кап д'Агд, Франция
- Пляж Мпенджати, Квазулу-Натал, Южная Африка
- Плайя Сиполите, Оахака, Мексика
- Мецукей Драгот, Израиль
- Praia Massarandupió, Баия, Бразилия
- Спьяджа-ди-Гувано, Вернацца, Италия
- Парк Хауловер, Майами, Флорида.а