Новости » Путешествия
Нудистский пляж Израиля вошел в топ-20 лучших в мире
02.08.2023 12:23 Алина Груднева

Нудистский пляж Израиля вошел в топ-20 лучших в мире

Израильский нудистский пляж вновь вошел в первую 20-ку лучших в мире, где можно отдохнуть голышом.

Об этом сообщает CNN.

"Одним из ответвлений либеральных в социальном и сексуальном плане 1960-х годов стало движение за "бесплатный пляж", которое привело к распространению нудистских пляжей по всему миру. Их популярность сохраняется и сегодня. С каждым годом появляется все больше и больше таких мест. Вот 20 лучших нудистских пляжей по всему миру", - сказано в статье.

Топ-20 лучших нудистских пляжей мира

  • Плайя Чиуауа, Уругвай
  • Нудистский пляж Ниды, Литва
  • Литтл-Палм-Бич, Вайхеке, Новая Зеландия
  • Нугал, Хорватия
  • Мошуп, Виноградник Марты, Массачусетс
  • Блэкс-Бич, Ла-Хойя, Калифорния
  • Леди Бэй Бич, Сидней, Австралия
  • Буне 16, Зюльт, Германия
  • Рек Бич, Ванкувер, Канада
  • Red beach, Крит, Греция
  • Анс-де-Гранд-Салин, Сен-Бартс
  • Platja des Cavallet, Ибица, Испания
  • Литл-Бич, Мауи, Гавайи
  • Пляж Кап д'Агд, Франция
  • Пляж Мпенджати, Квазулу-Натал, Южная Африка
  • Плайя Сиполите, Оахака, Мексика
  • Мецукей Драгот, Израиль
  • Praia Massarandupió, Баия, Бразилия
  • Спьяджа-ди-Гувано, Вернацца, Италия
  • Парк Хауловер, Майами, Флорида.а

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы