



Новый тренд: Турист рассказал, почему он всегда последним садится на рейс

Новый тренд среди путешественников – все больше авиатуристов предпочитают садиться на рейс последними. Опытный путешественник объяснил свой подход на форуме Reddit и получил поддержку большинства пользователей. Вместо того чтобы бороться за место в огромной очереди на борт, автор поста предпочитает стоять в очереди на посадку позади всех.



“Мне нравится быть последним, кто садится на свой рейс”, – написал он на форуме. “Зачем мне оставаться там дольше, чем нужно?”.



Его позиция нашла широкую поддержку среди пассажиров, которые согласились с тем, что “гонка к посадочному месту” только приводит к дискомфорту.

Многие поддержали мнение туриста. Один из комментаторов отметил: “Мой любимый момент – выражение лица человека, с которым ты сидишь рядом, думавшего, что рядом с ним пустое место”. Другой считает, что “чем меньше времени вы проведете в неподвижном самолете с ребенком, тем лучше".



Однако есть и такие, кто привел свои аргументы в пользу посадки первыми.



“На многих рейсах может не хватить места над головой для всех сумок, и если вы приходите последним, вас заставляют сдавать свои вещи в багаж”, – пишут они.



Эксперты же отмечают, что некоторые туристы даже готовы платить за посадку в авиалайнер среди последних. Как правило, это знаменитости и обеспеченные люди. Так, специалист по путешествиям Гилберт Отт подтвердил это: “Если бы свое мнение выразили лидеры разных рейтингов, был бы достаточно четкий консенсус. Обычно это происходит после 10-15 минут простоя на холостом ходу, когда кажется, что все уже на борту, кабина пилотов готова к полету, а экипаж завершил последние проверки. Волшебным образом появляется еще один турист, и только тогда дверь самолета закрывается”.



Частый путешественник Пол Эварт также поделился своим мнением, объяснив, почему он предпочитает садиться последним.



"У вас есть отведенное место, и самолет никуда не улетит без вас – многочисленные звонки из громкоговорителя в поисках пропавших пассажиров являются свидетельством этого", – аргументирует он.



Однако, независимо от преимуществ каждого метода, важно помнить, что главная цель всех – безопасное и комфортное путешествие.