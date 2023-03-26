



Новый способ сократить очереди в Бен-Гурион

В Израиле начали работать новые автоматы, с помощью которых можно самостоятельно регистрироваться перед рейсами и даже наклеивать стикер на чемодан.



Через неделю начнется праздник Песах, а вместе с ним резкий рост вылетов за границу. Чтобы бороться с длинными очередями во время праздника, в аэропорту Бен-Гурион недавно установили автоматические стойки, где пассажиры могут сами зарегистрироваться и даже получить наклейку на чемодан, не проходя перед этим через представителя авиакомпании.





Автоматы, которые начали работать в минувшие выходные, в настоящее время функционируют в пилотном режиме, и еще не все авиакомпании синхронизированы с ними.



Компании, которые в настоящее время работают с автоматами: Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия), Swiss (Швейцария), Air Canada (Канада), United Airlines (США), Cathay Pacific (Гонконг), Delta Airlines (США) ). Позже будут добавлены такие компании, как El Al и Turkish Airlines.



Новые автоматы саморегистрации расположены на 3-м этаже (зал вылета) в зоне B.



В самом автомате вы выбираете авиакомпанию и конкретный рейс, сканируете свой паспорт и заполняете необходимые данные.



После заполнения всех необходимых данных вы получаете посадочный талон и наклейку, которую наклеиваете на чемодан, отправляемый в самолет.



После этого вы проходите через особую линию контроля безопасности, которая будет предназначена только для тех, кто зарегистрировался на рейс самостоятельно. Очередь должна быть быстрее, чем обычные очереди (аналогично проходу W, предназначенному для тех, кто вообще не отправлял чемодан в самолет и зарегистрировался дома).



После быстрой проверки чемодан отправляется на специальную конвейерную ленту, которую каждая авиакомпания оставляет только для тех, кто прошел саморегистрацию. В это время также необходимо убедиться, что вес вашего чемодана не превышает допустимый и что наклейка приклеена правильно.

