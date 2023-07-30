



Новый рекорд: открыт самый длинный подвесной мост в Израиле



После подвесного моста в городе Нешер длиной 70 м и подвесного моста в Нахаль Ха Бесор длиной 80 м сегодня утром (в воскресенье) в Иерусалиме был торжественно открыт самый длинный подвесной мост в Израиле. Его длина - 202 м.



Мост соединяет склоны Гей Хином с горой Сион и позволяет любоваться панорамным видом на город Иерусалим с высоты 30 метров.



Мост, строительство которого велось в течение десяти месяцев, будет открыт для бесплатного посещения каждый день с 06:00 утра до 22:00 вечера. Лица до 14 лет не смогут подняться на мост без сопровождения взрослых. Для обеспечения безопасности в 22:00 вход на мост будет закрыт и заперт. Реализация этого проекта поручена муниципалитету Иерусалима, министерству туризма, министерству по делам Иерусалима и израильских традиций, управлению по развитию Иерусалима, управлению природы и парков и Ассоциации "Город Давида".



Посетители моста смогут попасть на сельскохозяйственную ферму в Городе Давида, которая находится в нескольких минутах ходьбы, и принять участие в различных мероприятиях, проводимых на ферме, таких как сбор оливок, изготовление вина и добыча меда. До конца августа три раза в неделю в комплексе ущелья Гей Хином, прямо под мостом, проводится фестиваль фудтраков, в котором принимают участие лучшие иерусалимские шеф-повара.

