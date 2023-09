Новый круиз Disney Treasure с эксклюзивными шоу стартует в 2024 году – видео

В следующем году DISNEY запустит новый круизный лайнер, и там будет много новых аттракционов и шоу. Disney Treasure отправится в плавание в декабре 2024 года и станет шестым кораблем, присоединившимся к флоту компании.



Компания показала, чего ожидать в своем последнем видео. Гости попадут в Большой зал, вдохновленный Аладдином, с уникальными шоу и встречами с персонажами. Также на борту будет 1256 кают и семь бассейнов.



В зоне Сараби, предназначенной только для взрослых, будут развлекательные мероприятия, в том числе “Найди свою половинку” и “Ночь игр злодеев”, а также Тихую бухту, район только для взрослых с баром и пейзажным бассейном.



Достопримечательности на борту включают водную горку AquaMouse, а также Театр Уолта Диснея , в котором будет показано новое шоу в бродвейском стиле, а также шоу “Красавица и чудовище” и “Disney Seas the Adventure”.



В ресторане Jumbeax Sweets, вдохновленном “Зверополисом”, подадут мороженое ручной работы, а в лаундж-зоне Skipper Society, оформленной в стиле круиза по джунглям, можно будет заказать напитки. Паб Periscope станет первым аттракционом, вдохновленным диснеевским фильмом 1954 года “20 000 лье под водой”.





