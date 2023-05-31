



Нововведение, которое положит конец очередям в Бен-Гурион



30 мая авиакомпания El Al присоединилась к другим авиакомпаниям, которые за последние два месяца предложили пассажирам возможность самостоятельной регистрации в аэропорту.



Пассажиры с багажом, желающие зарегистрироваться в аэропорту, смогут сделать это с помощью компьютеризированной станции, которая фактически заменяет представителей у стойки. Пассажиры вводят свои данные и получают наклейку на чемодан, после чего багаж доставляется в салон самолета по специально отведенной линии - без необходимости ждать в обычной очереди.





"Процесс простой и короткий", - сказал один из пассажиров, - "мы видели нечто подобное за границей и были удивлены, увидев, что это существует здесь". Михаль Бенин, глава филиала El Al в Израиле, объяснила: "Пассажир сам выполняет все операции, что позволяет ему сэкономить много времени. Сокращается время и ожидания в очереди, и отправки чемодана в багаж".



Новые стойки самообслуживания действительно сократят очереди на регистрацию, но они не заменят очередь на контрольно-пропускной пункт. Тем не менее, ожидается, что этот шаг сократит общую нагрузку на службы аэропорта в течение предстоящего лета.