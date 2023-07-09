



Норвежский экстрим: самая высокая морская скала Европы открыта для туристов

Гора Хорнелен на западном побережье Норвегии открыта для любителей адреналина – теперь туристам можно на нее подниматься. Маршрут поражает красотой открывающихся на подъеме пейзажей, но надо иметь стальные нервы, когда смотришь вниз. Об этом пишет CNN.



Скалу по данным туристического совета Fjord Norway признали самой высокой морской скалой Европы. В июне для тех, кто не боится высоты, открыли новый маршрут на вершину по феррате – железному защищенному маршруту для скалолазания.



Поход на гору займет около 4 часов. Железная тропа лежит на высоте 860 метров над водой. Специальный маршрут 9 лет разрабатывал профессиональный альпинист Рогир ван Оорсхот. Он и сопровождал первые группы скалолазов.



“Всплеск адреналина, когда смотришь вниз и между своими ботинками видишь корабли в фьорде, проплывающие на расстоянии более 600 м под тобой, не имеет себе равных”, – поделился впечатлениями ван Оорсхот.



Во время восхождения можно увидеть замечательные заснеженные горные пейзажи, синюю воду фьордов и величественные скалы. Лучшее время, чтобы подняться на гору Хорнелен – весна, лето и ранняя осень. Зимой здесь слишком холодно и довольно опасно, к тому же рано темнеет. Сам маршрут достаточно сложен, поэтому стоит решаться на негопри достаточном опыте и физической подготовке.



В течение всего подъема есть доступ к питьевой воде. Автор маршрута просит всех смельчаков не забывать о страховке и предоставляет два карабина, пояс безопасности и шлем для каждого скалолаза.



Раньше вершина Хорнелен была ориентиром для морской навигации. Также ходят легенды, что в древности там собирались ведьмы.

