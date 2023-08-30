



Непристойные цены: Стоимость отдыха в отелях по всему миру ощутимо взлетела

Цены на гостиницы по всему миру взлетели до непристойности – в среднем они поднялись почти наполовину сравнительно с "доковидными" временми. Такие данные предоставил отчет исследовательской компании STR.



“Устойчивое повышение мировых цен на гостиницы этим летом”, по данным компании, вызвали, прежде всего, высокие тарифы в Европе. В среднем средняя дневная ставка (ADR) на проживание во всем мире в июле выросла на 6,3% относительно прошлого года. Однако, в Европе темпы роста выше почти в два раза и достигает 13,4%. При этом рост относительно “доковидных” времен особенно впечатляет – он составил 47%.



При этом наибольшее повышение стоимости зафиксировано в нескольких европейских странах. Италия прибавила 51%, Великобритания и Испания примерно по 30%. Но больше всего ADR выросло во Франции – на 87%. В сравнении с прошлым годом рост цен также впечатляет – 36%. Основной причиной подорожания назвали повышение цен на энергоносители и другие сопутствующие затраты. При этом пока отели еще не исчерпали резерв отложенного спроса и это позволяет им держать высокие цены.



Ожидается, что в 2024 году рост цен будет более умеренным. Аналитики считают, что аномальная жара этим летом отпугнет туристов и спрос будет более умеренным. Однако, некоторые очень популярные направления покажут другую картину. К примеру, Париж, находящийся на верхней ступени туристического хит-парада, показал рост на 10%. Но в следующем году, когда Париж будет принимать Летние Олимпийские игры, тарифы на проживание неизбежно возрастут. Некоторые эксперты предполагают, что минимум вдвое.