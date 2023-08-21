



Нелепые услуги, за которые рестораны сдирают с туристов дополнительную плату

В этом летнем сезоне всплывает немало жалоб по поводу новых способов содрать деньги с туристов. К примеру, во время отпуска в Альбе в Италии с двух туристов ресторан потребовал дополнительную плату за использование второй чайной ложки.



Пара заказала порцию каталонского крема, чтобы разделить ее на двоих, но это оказалось не бесплатно. В счет была включена дополнительная плата в размере 1,50 евро за due cucchiaini, то есть, "две чайные ложки".



Не бесплатной услугой оказалось и поделить сендвич в баре “Гера-Ларио” на озере Комо. Один из путешественников обнаружил на квитанции сумму 2 евро за разрезку сендвича на две половины для подачи на двоих.



Об этом было четко отмечено в общем счете. Фотография чека с этой необычной надбавкой была опубликована в интернете, вызвала скандал и привела к закрытию ресторана.