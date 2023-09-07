



Неисправность в самолете El Al: в Бангкоке застряли около 250 пассажиров

Рейс авиакомпании El Al LY084 не смог вылететь из Бангкока в Израиль из-за технической неисправности, которую выявили перед взлетом.



Таким образом, около 250 пассажиров застряли там на два дня, поскольку вылет теперь возможен только в субботу.



Неисправность в самолете была выявлена, когда самолет направлялся на взлетно-посадочную полосу. В итоге, он был вынужден вернуться на стоянку, из-за чего изначально вылет был отложен на несколько часов.



Позже представители El Al уведомили пассажиров, что вылет отменен, а их разместят в отеле.