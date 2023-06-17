



Не только Венеция: 4 красивых города Европы с каналами

В Венеции вряд ли удастся избежать скопления туристов. Но насладиться живописными каналами среди города можно не только в Италии. Есть еще 4 замечательных города на воде, где удастся скрыться от толпы. Об этом сообщает Travel Off Path.



Авейру (Португалия)

Старинный город раскинулся на севере Португалии, до него можно добраться всего за час от популярного Порту. Внешне Авейру напоминает Венецию. Его каналы искусственно построены в 18 веке, чтобы способствовать росту экономики. Вдоль главного канала курсируют традиционные barcos moliceiros – яркие португальские гондолы.



Брюгге (Бельгия)

Город расположен во Фламандском регионе Бельгии и привлекает туристов благодаря его искусно спроектированным каналам, развивавшим европейскую торговлю в 20 веке. Центр города занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой канал Брюгге окружен каменными постройками, церквями 15 века с величественными колокольнями и мощеными прибрежными улочками.



Эмпуриабрава (Испания)

Оригинальная жилая пристань на испанском побережье Коста-Брава. Ее протяженность достигает более 24 километров судоходных водных путей и до 40 километров каналов. Расцвет этого туристического направления начался в конце 70-х годов, когда работы по каналам были полностью завершены. Сразу начали появляться роскошные гостиницы и виллы. Особенно привлекательны каналы у залива Роз, которая окружена голубыми водами Средиземного моря.



Вроцлав (Польша)

Город не так часто обращает на себя внимание путешественников, как космополитическая Варшава или исторический Краков. Не все знают, что город раскинулся на 12 островах на широкой реке Одра. Во Вроцлаве более 200 мостов над многочисленными каналами.

Помимо оживленных речных каналов, Вроцлав располагает множеством достопримечательностей мирового уровня на суше. Среди них – Готическая ратуша 13 века, Вроцлавский собор и известная площадь Рынок.



Вот несколько вариантов, как заменить отдых на каналах переполненной Венеции. Итальянский город столкнулся с отрицательной стороной своей популярности – городские власти пытаются ограничить количество путешественников и ввели платный въезд в город. Кроме того, городские каналы высыхают, что добавляет еще больше проблем. Поэтому альтернативные варианты городов на воде могут быть очень актуальны в этом сезоне.