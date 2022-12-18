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Не могут вылететь в Турцию: во "Внуково" застряли сотни пассажиров
18.12.2022 14:04 Алина Груднева

Не могут вылететь в Турцию: во "Внуково" застряли сотни пассажиров

В российском аэропорту "Внуково" застряли свыше 400 пассажиров, которые пытались вылететь в Турцию. 

 
По данным Baza, официальной причиной коллапса назвали задержку рейсов, причина которой не раскрывается.
 
Уточняется, что пассажиры ждали вылета всю ночь. Их пропустили на борт Turkish Airlines только в семь утра, хотя отправка по расписанию должна была состояться ночью. Два часа люди были на борту, а потом их просто вывели из самолета. 
 
Пассажиры получили ваучеры на питание. Вылететь им так и не удалось.

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