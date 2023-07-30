Не Эйфелева башня: Названа самая посещаемая достопримечательность мира
Самой посещаемой достопримечательностью в самой посещаемой стране мира оказались не Лувр, и даже не Эйфелева башня. В европейской прессе представили подсчет наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. Среди достопримечательностей Парижа первое место занял Собор Парижской Богоматери – Нотр-Дам-Де-Пари – его ежегодно посещают 12 млн человек, приезжающих в Париж.
В первой тройке рейтинга также неожиданно оказался парижский Диснейленд, Лувр занял всего третье место, хотя и все равно оказался наиболее посещаемым музеем мира – 10 млн человек в год. А Эйфелева башня вообще оказалась на пятом месте.
Топ-5 достопримечательностей по посещаемости оказался следующим:
- Собор Нотр-Дам – 12 млн человек
- Диснейленд и Собор Сакре-Кер – 11 млн человек
- Лувр – 10 млн человек
- Дворец Версаль – 8,1 млн человек
- Эйфелева башня – 6,2 млн человек