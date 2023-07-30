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Не Эйфелева башня: Названа самая посещаемая достопримечательность мира
30.07.2023 04:36 Наталья Богинская

Не Эйфелева башня: Названа самая посещаемая достопримечательность мира

Самой посещаемой достопримечательностью в самой посещаемой стране мира оказались не Лувр, и даже не Эйфелева башня. В европейской прессе представили подсчет наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. Среди достопримечательностей Парижа первое место занял Собор Парижской Богоматери – Нотр-Дам-Де-Пари – его ежегодно посещают 12 млн человек, приезжающих в Париж.

В первой тройке рейтинга также неожиданно оказался парижский Диснейленд, Лувр занял всего третье место, хотя и все равно оказался наиболее посещаемым музеем мира – 10 млн человек в год. А Эйфелева башня вообще оказалась на пятом месте.

Топ-5 достопримечательностей по посещаемости оказался следующим:

  1. Собор Нотр-Дам – 12 млн человек
  2. Диснейленд и Собор Сакре-Кер – 11 млн человек
  3. Лувр – 10 млн человек
  4. Дворец Версаль – 8,1 млн человек
  5. Эйфелева башня – 6,2 млн человек

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