



Не Эйфелева башня: Названа самая посещаемая достопримечательность мира

Самой посещаемой достопримечательностью в самой посещаемой стране мира оказались не Лувр, и даже не Эйфелева башня. В европейской прессе представили подсчет наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. Среди достопримечательностей Парижа первое место занял Собор Парижской Богоматери – Нотр-Дам-Де-Пари – его ежегодно посещают 12 млн человек, приезжающих в Париж.



В первой тройке рейтинга также неожиданно оказался парижский Диснейленд, Лувр занял всего третье место, хотя и все равно оказался наиболее посещаемым музеем мира – 10 млн человек в год. А Эйфелева башня вообще оказалась на пятом месте.



Топ-5 достопримечательностей по посещаемости оказался следующим: