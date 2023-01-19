



Названы самые пунктуальные аэропорты мира

Авиационная аналитическая компания Cirium составила список самых пунктуальных международных аэропортов мира в 2022 году.



Эксперты проанализировали своевременность работы, измерив процент рейсов, вылетевших вовремя.



Рейтинг возглавил токийский аэропорт Ханеда. Он принял в течение года 373 264 рейса с пунктуальностью в 90,33%. На втором месте оказался индийский аэропорт Кемпегоуда и Бангалоре. Через воздушную гавань прошли 201 897 рейсов с пунктуальностью 84,08%.



Тройку лидеров замкнул американский аэропорт Солт-Лейк-Сити в штате Юта, принявший 226 545 рейсов. Пунктуальность составила 83,87%.



Первую пятерку рейтинга воздушных гаваней, своевременно обслуживающих клиентов, замыкают Детройт Метрополитан Уэйн Каунти в штате Мичиган - 271 963 рейса, пунктуальность 82,62%, а также аэропорт Филадельфии в штате Пенсильвания - 233 777 рейсов, пунктуальность 82,54%.



Шестую строчку в отчете Cirium занял Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол - 276 346 рейсов, пунктуальность 81,95%. Следом в списке расположился Международный аэропорт Индиры Ганди в Дели - 411 205 рейсов, пунктуальность 81,84%.



На восьмом месте в рейтинге оказался Международный аэропорт Сиэтл-Такома в Вашингтон, принявший 383 250 рейсов с пунктуальностью 81,04%.

Десятку самых пунктуальных в этом году замыкают Международный аэропорт Эльдорадо в Боготе - 273 721 рейс (80,72%) и Международный аэропорт Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине - 457 871 рейс (80,68%).