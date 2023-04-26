



Названы направления, куда лучше не ехать на отдых этим летом

Этим летом не стоит ехать на отдых в семь популярных среди туристов мест из-за их переполненности.



Список составили в Travel Off Path.



По мнению экспертов, лучше не стоит посещать Санторини в Греции. Остров считают переоцененным направлением. Дело в том, что он пользуется излишней популярности, из-за чего отдыхающим приходится стоять в огромных очередях. В связи с этим эксперты советуют посетить другие греческие острова, такие как Спеце и Китира.



Еще одним перегруженным местом для отдыха назвали испанскую Барселону. Там можно посетить популярные достопримечательности, но толпы туристов могут испортить отдых. Местные власти уже жалуются на обилие туристов, хотя до лета еще далеко.



На третьем месте в списке оказалось Амальфитанское побережье и Италии. Туда едут посмотреть на захватывающие виды и очаровательные города, однако наплыв посетителей может испортить возможность отдохнуть. Самой большой популярностью там пользуется рыбацкая деревня Позитано, спускающаяся со склонов гор в виде террас к морю.



Четвертую строчку в списке заняла Венеция. Властям даже пришлось ввести плату за въезд в город, что не оттолкнуло в любом случае туристов. В качестве альтернативы можно выбрать Мальту или Авейру в Португалии.



На пятом месте оказались хваленные Гавайи. Авиакомпании Hawaiian Airlines на это лето пришлось добавить больше маршрутов из крупных городов США из-за популярности райского уголка.



Шестую строчку занимает Стамбул. Этим летом турецкий город будет пользоваться большим спросом среди американских путешественников, которые на 183% больше забронировали мест в гостиницах, чем в прошлом году.



Список замыкают японские Киото и Токио. Иностранцев там привлекают культура, пейзажи, еда и здания.

