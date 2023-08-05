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Названы дешевые места для семейного отдыха
05.08.2023 15:58 Алина Груднева

Названы дешевые места для семейного отдыха

Семьям, которые хотят хорошо отдохнуть, но при этом не переплачивать, рекомендуется посетить турецкий курорт Мармарис.
 
Об этом говорится в отчете Post Office Family Holiday Report.
 
Согласно результатам опроса, цены на еду, напитки и товары для пляжа в этом городе являются самыми низкими на "Турецкой Ривьере".
 
Второе и третье место в списке самых дешевых мест для семейного отдыха занимают Алгарве в Португалии и Солнечный Берег в Болгарии.
 
Эксперты проанализировали стоимость на 12 услуг, включая семейный комплексный обед, напитки и солнцезащитный крем, а также средства от насекомых. Также специалисты изучили цены на мороженое, катамараны и товары первой необходимости для пляжа.
 
Все вышеперечисленное в Мармарисе обошлось всего в 114,70 фунтов стерлингов. К сравнению, на Ибице такие вещи обойдутся на 100 фунтов больше. Тот же набор вещей в Алгарве обойдется в 120,01 фунтов стерлингов, а на Солнечном Берегу - в 120,73.
 
Тем временем, цены продолжают дорожать. Если в прошлом году обед на черноморском курорте стоил около 35 фунтов стерлингов для семьи из четырех человек, то в этом году стоимость подскочила на 60%.

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