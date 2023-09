Назван самый "медленный" город в мире

Лондон является рекордсменом по самой медленной скорости проезда в центре города.



Об этом свидетельствует индекс трафика голландской компании TomTom.



В 2022 году, чтобы проехать всего 10 км по Лондону, требовалось чуть более 36 минут. Средняя скорость составляла около 25 км/ч, а в час пик она падала до 14 км/ч. Далее следуют индийский Бангалор и ирландский Дублин.



В свою очередь, самый интенсивный трафик движения наблюдается: Сан-Диего (США), Дубай (ОАЭ) и Амстердам (Нидерланды).





The cities with the slowest traffic (average travel time per 10km):



🇬🇧 London: 36 min 20 s

🇮🇳 Bengaluru: 29 min 10 s

🇮🇪 Dublin: 28 min 30 s

🇯🇵 Sapporo: 27 min 40 s

🇮🇹 Milan: 27 min 30 s

🇮🇳 Pune: 27 min 20 s

🇷🇴 Bucharest: 27 min 20 s

🇵🇪 Lima: 27 min 10 s

🇵🇭 Manila: 27 min 00 s

🇨🇴…