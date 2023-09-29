



Назван город, где будет самый высокий туристический налог в ЕС

Амстердам в 2024 году введет самый большой туристический налог в Евросоюзе.



По данным газеты Express, налог на ночевку в отеле поднимут до 12,5%, которые туристам придется заплатить поверх стоимости номера.



Более того, будет повышен сбор с пассажиров круизных лайнеров. Они будут платить вместо 8 евро за человека - 11.



Финдиректор Амстердама Хестер ван Бюрен пояснил, что полученные средства пойдут на оплату услуг местным жителям. Он также не исключил того, что налог будет введен в отношении туристов-однодневок, как в Венеции.