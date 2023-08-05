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Наводнение в Словении: предупреждение МИД для путешественников
05.08.2023 15:34 Алина Груднева

Наводнение в Словении: предупреждение МИД для путешественников

Министерство иностранных дел выпустило предупреждение для путешественников, находящихся в Словении.

В стране из-за проливных дождей произошли наводнения, которые вызвали разрушение инфраструктуры.

Больше всего пострадал регион Корошка, который граничит с Австрией. Несколько тысяч жителей эвакуированы, наблюдаются перебои с подачей воды. Как минимум три человека погибли.

МИД Израиля призывает граждан, находящихся в Словении, подальше держаться от озер и рек, не отправляться в леса, быть бдительными и выполнять все инструкции органов по чрезвычайным ситуациям в стране.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации отправьте сообщение в WhatsApp консулу Израиля в Словении, моб.: + 436642102075", - сказано в заявлении.

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