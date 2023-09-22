



На турецком курорте “без вести пропали” полмиллиона туристов

На турецком курорте недосчитались 500 тысяч туристов, “без вести пропавших неизвестно где”. Так в турецкой печати охарактеризовали ситуацию в Бодруме.



Речь идет о планах и расчетах и их совпадении с действительностью. В то время как Бодрум задался целью привлечь в этом году 1,5 млн туристов, на самом деле это число едва дотянуло до 1 млн и достичь цели к концу сезона будет очень сложно – и, скорее всего, эти 500 тысяч так и “не найдутся”.



Причины, как добавили в местных туристических ассоциациях, – высокие цены, которые “срезали” внутренний турпоток, и “отсутствие ожидаемого количества посетителей из Европы и России”. Хотя и “сдающиеся в аренду дома”, которые оттягивают спрос и деньги у официальных гостиниц, также были упомянуты.



По состоянию на июль заполняемость отелей упала до 50%, в августе, заполняемость выросла до 80%, но серьезного влияния на статистику это уже не имело – от намеченной цели курорт все так же далек.





