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На самолете, приземлившемся в Саудовской Аравии, была жена депутата
29.08.2023 16:48 Алина Груднева

На самолете, приземлившемся в Саудовской Аравии, была жена депутата

На борту самолета с израильтянами, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, были брат и жена депутата Альмога Коэна.

Информация об этом была разрешена к публикации днем, 29 августа.

Как сообщалось ранее, на борту самолета Air Seychelles было 128 граждан Израиля. Он приземлился в аэропорту Джидды из-за задымления в кабине.

Шесть членов экипажа были размещены в гостинице, а остальные пассажиры - в отеле в терминале №1. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил Эр-Рияд за оказанную помощь.

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