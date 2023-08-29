



На самолете, приземлившемся в Саудовской Аравии, была жена депутата

На борту самолета с израильтянами, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, были брат и жена депутата Альмога Коэна.



Информация об этом была разрешена к публикации днем, 29 августа.



Как сообщалось ранее, на борту самолета Air Seychelles было 128 граждан Израиля. Он приземлился в аэропорту Джидды из-за задымления в кабине.



Шесть членов экипажа были размещены в гостинице, а остальные пассажиры - в отеле в терминале №1. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил Эр-Рияд за оказанную помощь.