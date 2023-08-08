



На курорте в Италии произошло "библейское" нашествие кузнечиков

Десяткам отдыхающих на южном побережье Италии пришлось прервать отдых из-за того, что кузнечики заполонили береговую линию от Белларии-Иджеа до Сан-Мауро-а-Маре и Чезенатико (южная провинция Эмилия-Романья). Об этом сообщает The Mirror.



Во время такого библейского или апокалиптического события насекомые ежедневно портили отдых туристам, которые не могли спокойно спать. Балконы и целые стены домов были усеяны шумными кузнечиками.



Пляжные спасатели описали это редкое событие как "ненужный сюрприз", который, как они надеются, скоро закончится.



Другие сообщали, что кузнечики захватили пляжи с шезлонгами и зонтиками. Большинство прибрежных территорий сейчас пустеют. Предполагается, что стаи кузнечиков стали появляться после сильных порывов ветра Гарбино, который обрушился на юг Италии в последние дни.



Ветер из Северной Африки несет с собой песок Сахары, что, по словам экспертов, скорее всего, и подтолкнуло насекомых к миграции из сельской местности на побережье.



На североамериканском континенте наблюдается похожее явление: жители города Элко в штате Невада борются с миллионами мормонских сверчков, которые сюда мигрировали. И хотя сверчки не кусаются и не жалят, все же они могут наносить значительный ущерб сельскохозяйственным посевам.



Также сообщалось, что фермера в Бразилии несколько часов спасали от пчел, пока к месту происшествия не добрался пчеловод.