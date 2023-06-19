



На Бали случайно обнаружили заброшенный Boeing 737

Местные жители рассказали версию, что громадный самолет якобы принадлежит бизнесмену, который обанкротился.



Недалеко от популярного пляжа на Бали обнаружили брошенный Boeing 737. Его расположение там хранит за собой огромную тайну, которую пытаются выяснить местные исследователи, пишет Daily Star.



По информации некоторых местных жителей, неизвестный самолет ранее мог принадлежать одному богатому бизнесмену, однако как именно он там оказался — никто не знает.



Расположен Boeing 737 рядом с популярной туристической локацией недалеко от шоссе Рая Нуса Дуа Селатан и путешественники могут при желании добавиться его в свой маршрут.



Более того, самолет стоит всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Пандава, который также пользуется популярностью на Бали. Там постоянно можно заметить обилие туристов, однако никто так и не может рассказать его предысторию.



У местных жителей есть теория, что бизнесмен, которому якобы и принадлежит Boeing 737, внезапно лишился всех своих денег. Он хотел сделать из самолета красивый ресторан, но проект оказался слишком дорогостоящим и он отказался от этой затеи, а транспортное средство так и оставил на берегу.

При этом, местные власти не подтверждают подлинность этой версии.



