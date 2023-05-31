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На Бали туристам запретили фотографироваться голыми
31.05.2023 20:14 Ирина Демьянова

На Бали туристам запретили фотографироваться голыми

Губернатор Бали Ваян Костер ввел ряд запретов для туристов и самих индонезийцев. 

Как пишет Tribun-Bali, теперь местным и иностранцам разрешено находиться рядом с горами только во время специальных церемоний.

В то же время туристы не смогут посещать религиозные достопримечательности без сопровождения гида с лицензией, а вход в храмы и другие святые места ограничили только для молитвы и только в традиционной балийской одежде.

Власти Бали запретили туристам залезать на священные деревья, торговать артефактами, наркотиками, фотографироваться в откровенной одежде или без нее на фоне святых мест.

К тому же иностранцам нельзя работать без документов, выданных местным ведомством, сорить в общественных местах и на природе, а еще грубить представителям власти лично и в социальных сетях.

За нарушение новых порядков грозит депортация из Индонезии. 

 

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