



На Бали будут взимать с иностранных туристов 10 долларов

С февраля 2024 года власти Бали начнут взимать с иностранных туристов сбор в размере $10 за посещение индонезийского острова, сообщает Bloomberg.



По словам руководителя туристического офиса острова Тёкорды Багуса Пемаюна, каждый иностранный посетитель должен будет заплатить 150 000 рупий (10 долларов) за въезд на остров.



Он добавил, что эти средства будут использованы для сохранения коралловых рифов, мангровых зарослей и других экологических проектов.



Этот сбор должен быть уплачен до или во время прибытия, остальные детали еще не обсуждаются.



Отмечается, что хотя туристический сектор Бали еще не полностью оправился от пандемии, он уже борется с потоком посетителей, которые ведут себя плохо, что привело к росту уровня преступности и вызвало возмущение жителей острова.



В этом году с острова депортировали сотни туристов и издали инструкции по правилам поведения, в частности, как уважать местные обычаи и ритуалы.



По данным местного статистического бюро, количество туристов возросло почти до полумиллиона в июне, что более чем вдвое больше, чем год назад.



